«مستقبل وطن» بالغربية يواصل إطلاق قوافل طبية مجانية للمواطنين

يواصل حزب مستقبل وطن، بمركز السنطة التابع لمحافظة الغربية، إطلاق قوافل طبية مجانية شاملة، بكفر سالم النحال اليوم، لإجراء الكشف الطبي على غير القادرين وتوزيع الأدوية بالمجان.

حزب مستقبل وطن بالغربية

أكد النائب محمد بدراوي عوض أمين مستقبل وطن بالغربية، أن هذه القوافل التي يجري إطلاقها مستمرة، وستشهد الفترة المقبلة مواصلة تنظيم القوافل الطبية، لتصل لجميع قرى مركز السنطة.

أنشطة حزب مستقبل وطن

كما قال أمين مركز السنطة محمد منير ربيع، إن القافلة قدمت خدماتها وجرى توقيع الكشف على جميع المواطنين المتواجدين بنطاق تمركز القافلة الطبية بالمجان.

أضاف أمين مركزالسنطة، أن القافلة تأتي لخدمة أهالي مركز السنطة بالكامل، مضيفاَ أن القافلة تأتي ضمن عدد من القوافل سيتم تنفيذها بقري مركز السنطة.