حقيقة تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدا بسبب الأمطار.. يوم طبيعي

يبحث أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط عن حقيقة تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المدينة، حيث سقطت الأمطار الغزيرة لمدة 4 أيام، مع توقعات باستمرارها غدا.

التساؤل حول تعطيل الدراسة جاء نتيجة توقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار الأمطار غدا بنسبة 40%، وهو ما تبعه إعلان استمرار حالة الطوارئ في الإسكندرية لليوم الخامس على التوالي.

محافظ الإسكندرية: لا يوجد تعطيل للدراسة

وقال اللواء محمد الشريف، محافظة الإسكندرية، إنه لا يوجد أي قرار بشأن تعطيل الدراسة في الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث أن الطقس في الإسكندرية لا يستدعي تعطيل الدراسة.

محافظ الإسكندرية: لن نتأخر عن تعطيل الدراسة إذا لزم الأمر

وأضاف «الشريف»، لـ«الوطن»، أن الدراسة مستمرة في مدارس الإسكندرية غدا بنظاميها، لافتاً إلى أن المحافظة لن تتأخر عن تعطيل الدراسة في حال كان الأمر يستدعي ذلك حرصا على سلامة الطلاب في المدارس.

حلول جذرية لمواجهة الأمطار

وأكد أن الإسكندرية تعمل على مواجهة الأمطار الغزيرة التي يتوقع نزولها هذا الشتاء، في إطار توجيهات القيادة السياسية بوضع حلول جذرية من شأنها أن تسهم بشكل كبير في الحد من الآثار الناجمة عن الزيادة الكبيرة في كميات مياه الأمطار على محافظة الإسكندرية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تداعيات التغيرات المناخية.