«الصحة العالمية» تدين قصف مستشفى المعمداني بغزة وتطالب بوقف العنف ضد المواطنين

أدانت منظمة الصحة العالمية قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني وسط غزة، والذي أسفر عن مقتل مئات المرضى وخلف آلاف الضحايا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي منعقد الآن، إنه من المؤسف قصف المنشآت الصحية بغزة، وهو ما حذرنا منه خلال اليوميين الماضيين.

وطالب الدكتور مايك رايان، مسؤول بالمقر الرئيسي للصحة العالمية، بوقف العدوان على المنشآت الصحية بغزة وإصابة المرضى والعاملين الصحيين والأطباء، مشيرا إلى أن عدد ضحايا قصف المستشفى لم يتحدد بعد.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي للصحة العالمية للشرق المتوسط، إن عدد الضحايا لا يمكن حصره حاليا، بعض التقارير تقول 500 قتيل و500 جريح، ولكن حتى الآن لم نصل للعدد الحقيقي للضحايا.

وكانت قوات الاحتلال ارتكبت جريمة مساء اليوم، حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى الأهلي العربي «المعمداني» في حي الزيتون بمدينة غزة، أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وكشفت مصادر طبية أن هناك 800 مواطن على الأقل هي الحصيلة البدائية ما بين شهيد وجريح.

الجدير بالذكر أن المستشفى الأهلي العربي «المعمداني» يتبع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في القدس، ويعد من أقدم المستشفيات في غزة.