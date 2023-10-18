انتهاء موعد تلقي اعتراضات طالبي الترشح اليوم وفقا للجدول الزمني

تنتهي المدة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، لتلقي اعتراضات طالبي الترشح من الـ9 صباحًا وحتى الـ5 مساءً، والذي استمر لمدة يومين بعد إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء طالبي الترشح في الجريدة الرسمية.

إخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه

وحددت الهيئة مدة فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات اعتبارًا من 19 إلى 21 أكتوبر، وإخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 اكتوبر. كما تضمن الجدول الزمني تحديد يومي 23 و24 أكتوبر لتلقي تظلمات المرشحين وفحصها، والبت في التظلمات والإخطار بها خلال يومين اعتبارًا من 26 أكتوبر.

موعد تقديم الطعون

كما تحدد يوما 27 و28 أكتوبر لتقديم الطعون، وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، فيما حددت الهيئة من 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر للفصل في الطعون ونشرها في الجريدة الرسمية على نفقة الخاسر.

وتحدد يوم 8 نوفمبر كآخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المترشحين للرموز الانتخابية وفقا لأسبقية التقدم بطلبات الترشح، على أن يكون يوم 9 نوفمبر هو يوم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية، وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 9 نوفمبر.