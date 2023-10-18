قرارات جمهورية بتعيين 7 قيادات في جامعات حكومية
كتب:
أحمد أبوضيف
11:15 ص | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية، وجاءت التعيينات على النحو التالى:
- الدكتور عبدالعزيز عبدالرازق محمد طنطاوي، رئيسًا لجامعة الوادي الجديد.
- الدكتور عبدالرازق يوسف عبدالعزيز دسوقي، رئيسًا لجامعة كفر الشيخ.
- الدكتور سعيد محمد عبدالقادر علام، نائبًا لرئيس جامعة الإسكندرية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
- الدكتور حمدي محمد ابراهيم السيد، عميدًا لكلية الطب جامعة الفيوم.
- الدكتور ياسر أحمد السيد محمد الجرف، عميدًا لكلية التجارة جامعة طنطا.
- الدكتور محمود رجائي محمد عبدالجواد، عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة بني سويف.
- الدكتور محمود علي أحمد السيد، عميدًا لكلية التربية جامعة العريش.