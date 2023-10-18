قرارات جمهورية بتعيين 7 قيادات في جامعات حكومية

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية، وجاءت التعيينات على النحو التالى:

- الدكتور عبدالعزيز عبدالرازق محمد طنطاوي، رئيسًا لجامعة الوادي الجديد.

- الدكتور عبدالرازق يوسف عبدالعزيز دسوقي، رئيسًا لجامعة كفر الشيخ.

- الدكتور سعيد محمد عبدالقادر علام، نائبًا لرئيس جامعة الإسكندرية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

- الدكتور حمدي محمد ابراهيم السيد، عميدًا لكلية الطب جامعة الفيوم.

- الدكتور ياسر أحمد السيد محمد الجرف، عميدًا لكلية التجارة جامعة طنطا.

- الدكتور محمود رجائي محمد عبدالجواد، عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة بني سويف.

- الدكتور محمود علي أحمد السيد، عميدًا لكلية التربية جامعة العريش.