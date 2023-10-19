الذكرى الـ37 لوفاة نيازي مصطفى.. شيخ المخرجين المقتول في ظروف غامضة

37 عامًا تمر على ذكرى مقتل المخرج نيازي مصطفى، الذي رحل يوم 19 أكتوبر عام 1986، في ظروف غامضة عن عمر ناهز الـ 75 عامًا باعتباره من مواليد 11 نوفمبر 1911، وذلك داخل شقته التي كان يعيش بها وحيدًا، ولم يتم التوصل للجاني وقتها وقيدت القضية ضد مجهول.

ذكرى وفاة نيازي مصطفى

كان آخر ظهور للمخرج نيازي مصطفى، داخل لوكيشن تصوير فيلم القرداتي بطولة فاروق الفيشاوي وسمية الألفي، وبعد عودته للمنزل طلب من خادمه أن يعود إليه في صباح اليوم التالي، وبعد عودته ورغم قرع جرس المنزل لمدة طويلة، لم يستجب شيخ المخرجين، الأمر الذي اضطر معه الخادم للذهاب إلى شقيقة نيازي، ليحصل على نسخة من مفتاح الشقة.

وجده الخادم مشنوقًا برابطة عنق وملاءة سرير

وحسب أقوال الخادم التي جاءت في تحقيقات النيابة، وتناولتها الصحافة ووسائل الإعلام وقتها، أنه بمجرد دخوله إلى الشقة وصولًا إلى غرفة نوم المخرج الكبير، وجد آثار اعتداءات ما بين خنق وتكبيل يديه برابطة عنق وملاءة سرير وقطع بعض الشرايين، وبسبب وصول أفراد من الأسرة، وجدت النيابة عددا من البصمات الأمر الذي أعاق عملها.

وكما جاء في التحقيقات، أن الجاني لم يجد صعوبة في دخول الشقة الأمر الذي يعني وجود نسخة أخرى من المفتاح معه، وأن الحادث لم يتعلق بسرقة الأموال، في ظل وجود بعثرة في محتويات الشقة، ورجحت النيابة أن الحادث قد يكون بدافع الانتقام أو لسرقة أوراق مهمة.