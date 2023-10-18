«المصري للشؤون الخارجية»: تهجير الفلسطينيين إلى سيناء «مرفوض شكلا وموضوعا»

قال أحمد العناني، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن الاقتراح الإسرائيلي بنقل المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء «مرفوض شكلا وموضوعا».

رفض تصفية القضية الفلسطينية

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الشعب المصري والعربي يرفض تصفية القضية، وإسرائيل تريد تصفية القضية وتنفيذ التهجير القصري، وتريد أن تطبق سايكس بيكو جديدة لصالحها، ولكن مصر لن تقبل ذلك، ولن يقبل الأهالي في غزة».