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«تعليم القاهرة» توجه بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية في المدارس

كتب:

أميرة فكري
03:49 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة

وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة

تفقد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة اليوم الأربعاء مدرسة محمود خاطر الابتدائية، ملحقة أحمد عصمت التابعة لإدارة عين شمس التعليمية، حيث مر على الفصول الدراسية والاستماع إلى شرح المعلمين داخل الفصول، وقاعات رياض الأطفال.

نظافة المدارس والمشاركة في الأنشطة

وحث وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، الطلبة على ضرورة الانتظام فى الحضور والمشاركة في الأنشطة داخل اليوم الدراسي لتجديد طاقتهم واكتشاف مواهبهم .

كما تابع وكيل تعليم القاهرة، نظافة المدارس وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والأمنية وتحقيق الإنضباط والانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لضمان حسن سير العملية التعليمية.

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