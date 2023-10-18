النائبة غادة الضبع: مصر شعبا وحكومة وبرلمانا لن تقبل بسيناء موطنا بديلا للفلسطينيين

قالت غادة الضبع عضو مجلس النواب، إنها تؤيد بشدة تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني، التي أكد فيها على الموقف المصري من مسألة تهجير الفلسطينيين من أرضهم، فهي ليست إلا محاولة من إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية.

أضافت في بيان، أن الدولة المصرية شعبا وحكومة وبرلمانا لا يمكن أن تقبل أن تكون سيناء موطنا بديلا للفلسطينيين، وأعتقد أن الشعب المصري على وعي تام بهذه القضية.

وتابعت: «كذلك أثمن صراحة الرئيس في طرح القضية ونقل ما يدور في الغرف المغلقة أمام الشعوب العربية والمجتمع الدولي، وهو ما يجب أن تقوم به كل الأطراف في الأزمة».

وواصلت: «وعلى دول الغرب أن تعلم أن طلبات إسرائيل لن تكون مجابة، وأنه بدلا من الضغط على الدول العربية لتحقيق مصالح إسرائيل لا بد لها من الضغط عليها للمشاركة من جديد في عملية سلام حقيقية بضمانات دولية حتى تعيش المنطقة في مناخ أكثر أمانا واستقرارا».