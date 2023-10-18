رئيس «النواب»: الحدود المصرية خط أحمر يستحيل تجاوزه أو المساومة عليه

أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مصر ترفض بشكل قاطع أي دعوات للتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، مشددًا على أن أي محاولة للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة سوف تدفع بالجماهير العربية إلى الخروج في مظاهرات عارمة ترفض هذه المحاولة التي تدفع بالقضية الفلسطينية إلى نقطة الصفر.

أضاف «جبالي» في كلمته أمام المؤتمر الـ35 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، بشأن التصعيد الدائر في الأراضي الفلسطينية، ونقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ حدود الدولة المصرية خط أحمر يستحيل تجاوزه أو المساومة عليه تحت أي ظرف أو بأي حال من الأحوال.

وتابع بأنّ مجلس النواب المصري سوف يعقد ظهر غد جلسة طارئة تخصص لمناصرة قضيتنا الأولى وهي فسطين، مشددًا على أنه لن يتحقق الأمن والاستقرار والتعايش في الشرق الأوسط دون تضميد الجرح العربي الغائر في فلسطين، عبر إنهاء أطول احتلال في العصر الحديث والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.