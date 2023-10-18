أهالي الشرقية ينظمون وقفة تضامنية لرفض تهجير الفلسطينيين

يواصل الآلاف من أهالي الشرقية التظاهر لدعم فلسطين والتنديد بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، بحق الفلسطينيين في غزة وقصفهم المنازل والمستشفيات والمساجد، إضافة إلى دعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

هتافات داعمة للقضية الفلسطينية

ورفع الأهالي الأعلام الفلسطينية والعلم المصري وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي مرددين هتافات «لا اله إلا الله اليهود أعداء الله، لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، على القدس رايحين شهداء بالملايين، يا فلسطيني يا فلسطيني دمي دمك، ودينك ديني، تسقط تسقط إسرائيل، يسقط يسقط قتلة الأطفال، يا فلسطين يا فلسطين إحنا فداكي يا فلسطين»، وأقدموا على حرق العلم الإسرائيلي.

تأييد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على الأمن

وشارك في المظاهرة رجال الأوقاف ورجال الدين المسيحي، والشباب من مختلف الأعمار، بالإضافة لعدد من الفتيات والسيدات،مؤكدين دعمهم للقيادة المصرية وتاييد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تكون في صالح البلاد والحفاظ على الأمن القومي المصري.

وقال خالد جزر عضو حزب مستقبل وطن، أن خروج المظاهرات اليوم، أتت تنديدا بالاعتداء الوحشي على غزة، وإن دل فإنما يدل على تكاتف الشعب المصري َودعمه للقضية الفلسطينية، وأن موقف القيادة السياسية والشعب تجاه القضية الفلسطينية نابع من عقيدة راسخة بالانتماء إلى العروبة والدول العربية الشقيقة.