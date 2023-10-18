عبدالمنعم التراس: الرئيس السيسي صادق أمين ولا يخشى إلا الله

قال الفريق عبد المنعم التراس، عضو مجلس الشيوخ، إن الظروف والأحداث الراهنة تعيد إلى الأذهان ما مرت به مصر بعد ثورة 30 يونيو، متابعا: «المشير السيسي وزير الدفاع -في هذا التوقيت- قال محدش يفكر إني هترشح لرئاسة الجمهورية، لكن كان سؤال المجلس العسكرى من هو البديل، واستقر المجلس بالإجماع على أنه لابد من ترشح الرئيس السيسي، وقال انتو كدا بترموني في النار، وتحمل المسؤولية».

ووجه خلال الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ، مساء اليوم الأربعاء، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللقوات المسلحة التي حمت الوطن وما زالت تحمي، والتي انتصرت فى حرب أكتوبر وقهرت العدو الإسرائيلي الذي كان يتخيل أنه لا يقهر، ومنذ هذا اليوم جيش الاحتلال الإسرائيلي يقهر وسوف يقهر».

وقال «التراس»: نحن أمام رئيس صادق أمين لا يخشى إلا الله ولا يخشى في الحق لومة لائم، حديثه اليوم مع المستشار الألماني واضح وصريح، وجاءتني رسائل من الخارج عن قوة الرئيس وموقفه وكلمته.

وطالب عضو «الشيوخ» بتفويض الرئيس السيسي في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين الأمن القومي المصري، وتأمين الحدود المصرية من جميع الاتجاهات.