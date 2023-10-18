«أزهرية سوهاج» تدعم فلسطين وترفض التهجير.. مسيرة بالعمامة ضد الاحتلال

خرج آلاف من طلاب الأزهر الشريف اليوم بمحافظة سوهاج، يتقدمهم الدكتور أحمد حمادي رئيس منطقة سوهاج الأزهرية في مسيرة لدعم القضية الفلسطينية وللتنديد بالاحتلال على خلفية قطف قطاع غزة ومستشفى المعمداني وارتقاء المئات من أطفال ونساء فلسطين الشقيقة في عملية وحشية ضد الأهداف المدنية مما يجعلها جريمة حرب.

كما أيدت المسيرات قرار الرئاسة المصرية برفض التهجير لسيناء واحترام السيادة المصرية على كامل أراضينا.

فلسطين شريان بالأزهر الشريف

وقال الدكتور أحمد حمادي رئيس المنطقة الأزهرية بمحافظة سوهاج في تصريحات لـ«الوطن» إن فلسطين شريان يتدفق في قلب الأزهر الشريف، وأن العدوان الصهيوني على إخواننا في الأراضي المحتلة وقفت ضده العمامة الأزهرية بإمامها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب، وقفة حاسمة دعت معها العالم والإنسانية اجمع لمساندة حقوق الشعب الفلسطيني.

مسيرات منددة بالاحتلال وترفض التهجير بسوهاج

وانطلقت المسيرات المنددة بمنطقة سوهاج الأزهرية، حاملين الإعلام الفلسطينية والمصرية مرددين هتافات «غزة العزة» و«الروح بالدم نفديكي يا فلسطين»، كما خرجت مختلف فئات الشعب بسوهاج تهتف ضد الاحتلال وتؤيد قرار الرئيس برفض التهجير.