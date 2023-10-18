«كل يوم» يعرض تقريرا عن التاريخ الأسود لمذابح المحتل الإسرائيلي

عرض برنامج «كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على قناة «ON»، تقريرًا يرصد التاريخ الأسود لمذابح المحتل الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والعرب.

وأكد التقرير أن المجازر، التي خلفها المحتل الإسرائيلي لم يسلم منها عربيًا، حتى لو شيخًا أو طفلًا أو امرأة، حيث استعرض قائمة طويلة من المجازر الشاهدة على فظاعة ووحشية هذا الاحتلال، والتي انضمت لهذه القائمة مذبحة مستشفى «المعمداني»، المستشفى الأقدم في قطاع غزة، والتي بنيت قبل نكبة فلسطين بأكثر من نصف قرن.

وذكر التقرير أنه مع تصاعد الأحداث الأخير والقصف الإسرائيلي على القطاع لجأ أهالي غزة إلى مستشفى المعمداني ظنًا منهم أنها آمنة، لكن وبطبيعة الحال «فلا أمن ولا أمان مع هذا المحتل»، الذي طالت مجازره ليحول ساحة المستشفى لأكبر مجزرة بتاريخ القطاع ويخلف 800 شهيد.. ويضمها لمذابحه السابقة.

مذبحة دير ياسين

وأشار التقرير إلى مذبحة دير ياسين، في أبريل عام 1948، حيث ذبح الإسرائيليون 300 فلسطيني ومثلوا بأجسادهم، قطعوا الأوصال بقروا بطون 25 امرأة حاملا، وذبحوا 25 طفلا، وفي يوليو 1948 وقعت مذبحة اللد وأسفرت عن استشهاد 426 شخصا.

مذبحة في كفر قاسم

وذكر التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مذبحة في كفر قاسم وأسفرت عن استشهاد 49 مدنيا، بجانب مذبحة استهداف الأطفال في مدرسة بحر البقر بمحافظة الشرقية في مصر وأسفر عن استشهاد 30 تلميذا.

مذبحة الأقصى الأولى

ثم أكتوبر 1990، حيث مذبحة الأقصى الأولى وأسفرت عن استشهاد 21 وإصابة 150 شخصا، وفي أبريل 1996 استهداف إسرائيل سيارة إسعاف مدنية في جنوب لبنان وأسفرت عن استشهاد امرأتين و4 أطفال، ثم مذبحة قانا الأولى في أبريل من نفس العام، حيث أسفرت عن استشهاد 106 من المدنيين، وفي سبتمبر 1996 ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مذبحة الأقصى الثانية، وأسفرت عن استشهاد 51 فلسطينيًا وإصابة 300، ثم مجزرة قانا واستشهد خلالها 55 شخصا معظمهم من الأطفال.