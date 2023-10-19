ختام ورشة «الطباعة على القماش» في مركز شباب الخادمية بكفر الشيخ

اختتمت مديرية الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، ورشة الحرف اليدوية «الطباعة على القماش»، ضمن فعاليات مبادرة «حرفتك صنعتك»، والتي نُظمت بمركز شباب الخادمية، بمشاركة أعضاء أندية الفتاة والتطوع.

دعم الحرف اليدوية وتعلم الشباب

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، في بيان، أن المبادرة تهدف إلى دعم الحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل الحر، واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة السيدات والفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة والتوجه نحو ريادة الأعمال.

برنامج لتعلم الحرف اليدوية

وأضاف «محروس» أن ورشة العمل هذه ضمن الأنشطة المدرجة بخطة وزارة الشباب والرياضة، بهدف دعم أندية التطوع وأندية الفتاة، والتى تهدف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل وتدريبهم على كيفية التسويق الإلكتروني لمنتجاتهم، وذلك من خلال تعليمهم حرفة تمكنهم من تنفيذ مشروعاتهم والتي تسهم في تحسين دخلهم، وتأهلهم للدخول إلى سوق العمل.

يذكر أن ورشة العمل التى قدمت شرحها وذلك من خلال الدكتوره داليا المداح، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد المنزلي، بكلية التربية النوعية، جامعة كفر الشيخ، حيث تناولت إكساب الفتيات المهارات الفنية فى الطباعة على القماش بإشراف الاستاذه نجوى صلاح، وكيل الوزارة وبإشراف تنفيذي مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، تنفيذ غادة راشد، مسؤل أندية الفتاة بالمديرية، و باسم سعيد مسؤول أندية التطوع بالمديرية، ومتابعه تنفيذ مصطفى عامر ، مدير إدارة شباب سيدى غازي.