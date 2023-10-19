محمد الشاذلي: موقف مصر ثابت برفض تهجير الفلسطينيين وإدخال المساعدات

قال الإعلامي محمد الشاذلي، إنّ مصر قالت كلمتها الحاسمة برفض تهجير الفلسطينيين، والتمسك بإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية لأهالي قطاع غزة.

وأضاف الشاذلي، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أثمر عن الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح على نحو مستدام، مع قيام الجهات المعنية في مصر وأمريكا بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول هذه المساعدات».

وتابع الشاذلي، أنّ مصر تحركت لنصرة القضية الفلسطينية بدوافع عديدة منها الدوافع الإنسانية، مشيرًا إلى أنّ مصر تسعى إلى حماية الأمن القومي العربي ودعم استقرار المنطقة بشكل عام، وحماية الأمن القومي المصري، ومشددًا على أنّ الموقف المصري ثابت على مدار الصراع العربي الإسرائيلي.