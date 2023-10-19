«الشعب الجمهوري» ينظم وقفة تضامنية لدعم الفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي

نظم حزب الشعب الجمهوري، وقفة تضامنية دعمًا للشعب الفلسطيني بعد الممارسات الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الفلسطيني، بحق المواطنين العزل في قطاع غزة، من قصف المستشفيات والمذابح .

المشاركون في الوقفة التضامنية

وشارك في الوقفة التضامنية، اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية، بالإضافة إلى أعضاء وشباب الحزب.

وتضمنت الوقفة هتافات منددة، لما يقوم به الكيان الصهيوني ضد المدنيين، كما ألقى اللواء أبو هميلة، بيان الحزب.