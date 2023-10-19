أمين عام حماة الوطن بالإسكندرية: جلسة البرلمان اليوم تاريخية

قال محمد مجاهد، أمين عام حزب حماة الوطن، بمحافظة الإسكندرية، إننا اليوم أمام جلسة تاريخية بمجلس النواب من أجل دعم السيد الرئيس والقضية الفلسطينة واتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي للبلاد ومجابهة أي مخطط يهدف لتهجير الأشقاء الفلسطينين من وطنهم.

حزب حماة الوطن داعم للقيادة السياسية

وأضاف في تصريحات صحفية أن القيادة السياسية في كل موقف تسجل اسمها بأحرف من نور في التاريخ، وانصياع المجتمع الدولي للقرار المصري الذي يصر على إدخال المساعدات لقطاع غزة وهو ما أعلنه الرئيس الأمريكي أمس في خطابه ما يؤكد قوة الدولة المصرية وسيادة قراراتها.

وأشار إلى أن حزب حماة الوطن داعم للقيادة السياسية وكان له دور كبير في دعم قوافل المساعدات المرسلة لغزة، وهى دور وطني للحزب كما يفعل دائمًا.

دعوة للمجتمع الدولي

ودعا مجاهد المجتمع الدولي أن يكون منصفا لحقوق الفلسطينين في الحياة والتوطين، ومواجهة جرائم إسرائيل بالمنطقة، والنظر في محاكمة كل ما ساهم فيما آلت إليه الأوضاع بقطاع غزة.