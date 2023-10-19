حزب «السادات» يؤكد دعمه لموقف القيادة السياسية بشأن القضية الفلسطينية

أعلن النائب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، دعمه لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه يعبر عن ضمير الأمة المصرية والعربية بأكملها.

وشدد على تضامنه وتأييده لما تضمنه الموقف المصري من المطالبة بإجراءات عاجلة وحاسمة أبرزها، الوقوف الفوري للعمليات العسكرية واستهداف الفلسطينيين المدنيين، معلنا أيضا رفضه التأم لأي مساعي لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية عسكريا، والوقف الفوري للتصعيد العسكري من الجانب الإسرائيلي غير المبرر في قطاع غزة واستهداف الفلسطينيين المدنيين والتحذير من تداعياته ومخاطره الجسيمة.

ثقة المجتمع الدولي في القيادة السياسية

وثمن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعقد قمة السلام بالقاهرة بحضور رؤساء وقيادات العالم، مؤكدا أن الاستجابة السريعة والفورية من المجتمع الدولى لرؤية مصر بتنظيم قمة القاهرة للسلام، دليل قاطع على ثقة المجتمع الدولي في القيادة السياسية، خاصة أن العالم كله على وعي وإدراك كاملين بأن مصر كانت، ولا تزال وستظل هى المدافع الأول عن القضية الفلسطينية.

سرعة فتح المسارات الآمنة لوصول كل المساعدات

وطالب المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياتها، مشددا على أهمية سرعة فتح المسارات الآمنة لوصول كل المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة، والتأكيد على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، معلنا دعمه لمقاومة الشعب الفلسطيني ضد الحروب التي تشنها إسرائيل وسط صمت المجتمع الدولي.