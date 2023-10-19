بدء أعمال رصف شارع مجمع المواقف الجديد في أشمون

تابع خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون، بدء أعمال الرصف بشارع مجمع المواقف الجديد بمدينة أشمون، والذي يُرصف بطول 500 متر ضمن خطة الرصف التي تحدث في شوارع المدينة.

متابعة مشروعات البنية التحتية بالمنوفية

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، باستمرار تدعيم مشروعات البنية التحتية والمتابعة المستمرة لكل الأعمال على أرض الواقع، ومتابعة نسب التنفيذ، وتذليل كل العقبات من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد خالد النمر، رئيس مدينة ومركز أشمون، أنّ مدينة أشمون تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق باعتباره قطاعا حيويا، وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي أشمون.

حملة إزالة إشغالات بأشمون

وشنّت الوحدة المحلية بأشمون حملة لرفع وإزالة الإشغالات في شوارع وميادين أشمون، وخلال الحملة، رفعت كل الإشغالات والتعديات على حرم الطرق، وإخلاء الشوارع من الباعة الجائلين، تنفيذًا للقانون وتحقيقًا للصالح العام وحق المواطن في الطريق، وتيسيرًا لحركة مرور السيارات والمواطنين.