جهات ممنوعة من التبرع لحملات مرشحي الرئاسة.. ما هي؟

يستعد المرشحون للانتخابات الرئاسية 2024، لفترة الدعاية الانتخابية، والمقرر بدءها من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين، ورموزهم يوم 9 نوفمبر، وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين بالخارج، 29 نوفمبر، وبالنسبة لانتخابات الداخل يوم 8 ديسمبر من العام الحالي.

ضوابط التبرعات وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

نظم قانون مباشرة الحقوق السياسية، بند التبرعات للحملات الانتخابية، إذ حظر تلقي تبرعات من جهات محددة، ونصت المادة 35 من القانون على: «يُحظر تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتاثير في اتجاهات الرأي العام لتوجيهه لإبداء الرأي على نحو معين في موضوع مطروح للاستفتاء، وذلك من أي من التالي:

1- شخص اعتباري مصري أو أجنبي.

2- دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.

3- كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني.

4- شخص طبيعي أجنبي.

ضوابط التبرعات وفقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات

ونصت المادة الثانية من القرار رقم 15 لسنة 2023، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، على: «تكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات».