بعد تشبيه إسرائيل بـ«هوملاندر».. كل ما تريد معرفته عن أشهر أشرار السينما

شخص وسيم تشع عيناه بالضوء الأخضر، صنعته أمريكا ورخصت له السينما ممارسة كل أعمال الشر والعنف تحت غطاء شخصية «هوملاندر»، وشبهه رواد مواقع التواصل الإجتماعي بـ«إسرائيل»، التي تمارس القتل والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل بدعم أمريكي، دون رحمة للأطفال والنساء والشيوخ، حتى الحيوانات الضعيفة.

من هو بطل شخصية «هوملاندر»؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعيي صور «هوملاندر»، وشبوه طبيعة شخصيته العدوانية بإسرائيل وما ترتكبه من جرائم وحشية ضد الشعب الفلسطيني، فمثلما يمارس الإحتلال العنف والإبادة الجماعية في غزة بدون ردع من أمريكا، كانت شخصية «هوملاندر» ذلك الشخص المعتل اجتماعيًا، والملقب بـ«سيد أمريكا اللامع» الذي لديه رخصة للقتل، بحسب موقع «latimes».

معلومات عن صاحب الشخصية الحقيقية

- بطل «هوملاندر» هو الممثل النيوزيلندي أنتوني ستار.

- من مواليد 25 أكتوبر 1975.

- اشتهر بأدواره التليفزيونية، خاصة الدور المزدوج لجثرو وفان ويست في مسلسل Outrageous Fortune (2005–10)، ولوكاس هود في مسلسل Banshee (2013–16)، وشخصية «هوملاندر» في مسلسل The Boys، من 2019 حتى الآن.

- بدأ «ستار» مسيرته المهنية في التمثيل في أوائل التسعينيات، بجزء صغير في شارع شورتلاند، وكان له أدوار ضيف في «الأميرة المحاربة» .

- في عام 2001، اختير في Mercy Peak بدور Todd Van der Velter، وهو دور الضيف الذي لعبه طوال مواسم العرض الثلاثة.

صفات شخصية هوملاندر

يتمتع البطل الشرير «هوملاندر» ببعض الصفات التالية:

- تشع عيناه بالضوء أو الليزر الذي جعله خارقًا في أذهان الأطفال، بعد حقنه بالمركب «V» الغريب الذي يمنح جميع الأبطال الخارقين قوتهم، ولديه بعض القدرات الإضافية خلوده الواضح، وحتى لو لم يكن خالدًا تمامًا، فقد تم توضيح أن قدرات هوملاندر الخارقة تجعله يتقدم في السن ببطء شديد، وليس لديه نقاط ضعف.

- «هوملاندر» شخصية مصابة بجنون العظمة، أثناء وجوده في العرض يبدو متعاطفًا إلى حد ما في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى تراه نرجسيًا لأبعد الحدود.