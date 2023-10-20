قصة «أون» أقدم جامعة علمية في التاريخ.. منارة علم مصرية حطمت حلم فيثاغورث

قلعة مرسومة على جدران مصر القديمة، صنفت بأنها أقدم صرح علمي في العالم، تعرف باسم جامعة «أون» المصرية، التي تردد إليها أشهر علماء مصر القديمة، وكانت حلمًا للفيلسوف وعالم الرياضيات فيثاغورث الذي لم يلتحق بها في العصر الحديث، لكن ما قصة تلك الجامعة التي أصبحت سيرتها متداولة بين الناس حتى بعدما دمرها الغزو فيما بعد؟

حكاية جامعة «أون»

يروي الخبير الأثري، عماد مهدي لـ«الوطن»: «بالنسبة لجامعة أون، هي أقدم جامعة في التاريخ، كانت مركزا علميا كبيرا، يضم علماء فلك، وكان به مرصد فلكى، وعندما دخل الفرس مصر تعمد «قمبيز» هدم المنارة العلمية للمصريين.

ويوضح مهدي، أن «أون» كان شعارها المسلة وعلى اليمين واليسار الصقر حورس، وهو نفس شعار جامعة عين شمس الحالية، مسلة الجامعة مكتوب عليها بالهيروغليفي «بر عنخ» بمعنى بيت الحياة، نفس وصف جامعة «أون»، وبرغم مرور آلاف السنين، ما يزال اسم الجامعة موجود حتى الآن، متمثلا في جامعة عين شمس، التي اتخذت من شعار الجامعة القديمة شعارًا لها.

تأسيس جامعة «أون»

قبل 5000 عام كانت جامعة أون المصرية القديمة، حلمًا لرموز تاريخية منهم من التحق بها، ومنهم من لم يحالفه الحظ، إذ يواصل «مهدي» حديثه عن تاريخ الجامعة، قائلًا: «اتأسست في عصر الأسرات الأولى، اتخرج منها الوزير إمحتب المهندس والوزير الملك زوسر اللي بني هرم زوسر، وفي العصر المتأخر درس فيها أفلاطون وفلاسفة اليونان القديمة، فيثاغورث حاول يدرس فيها ومتقبلش».

يضيف: «كانت مرصد للشمس، أون جاية من عيون أو عين شمس، وفي الجامعة كان لقب ورم او اللي معناه كبير الناظرين إلى السماء، بيرصد حركة الشمس والنجوم والظواهر الفلكية، كانوا مهتمين بيها ودراسة كل الظواهر الفلكية، كان يدرس فيها الطب والفلك والهندسة»، وكانت الجامعة تصدر شتى العلوم للعالم، بحكم موقعها والعلوم التي درستها، منها الطب والفلك.