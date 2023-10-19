توزيع جوائز ختام مسابقات ألعاب القوى في الوادي الجديد

اختتمت مديرية الشباب والرياضة ،إدارة التنمية الرياضية، اليوم الخميس، مشروع «مسابقات في ألعاب القوى» ضمن خطة الأحياء الشعبية لشهر أكتوبر 2023 بالاستاد الرياضي بالخارجة، حيث جرى تنفيذ المشروع للجنسين «بنين - بنات»، للمرحلة تحت 14 سنة وتحت 16 سنة .

مشاركة النشئ في مسابقة ألعاب القوى

وقال، بهاء الدين شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه جرى تنفيذ المشروع للجنسين «بنين - بنات»، للمرحلة السنية تحت 14 سنة وتحت 16 سنة، حيث شارك في اليوم الأول للمسابقة أكثر من 75 مشاركا من الجنسين للمرحلة السنية تحت 14 سنة.

توزيع جوائز عينية علي الفائزين في مسابقة العاب القوي

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إنه شارك خلال اليوم الثاني من المسابقة أكثر من 50 شخصا من الجنسين للمرحلة السنية تحت 16 عاماً، حيث تم في ختام فعاليات البطولة توزيع جوائز عينية على الفائزين مقدمة من مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورعاية اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتحت اشراف عام ومتابعة من بهاء الدين شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.