سعر الریال السعودي الیوم الجمعة 20-10-2023 في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، في البنوك المصرية، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، إذ سجل 8.24 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر صرف الريال أمام الجنيه في البنوك المصرية، بحسب آخر تحديث للبنوك عبر مواقعها على شبكة الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، 8.20 جنيه للشراء، كما سجل 8.23 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم، 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع تبعًا للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم، 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك Cib

سجل سعر الريال السعودي اليوم، 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وفقا لبنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم، 8.24 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.