حد الاستخدام الدولي للبطاقات الائتمانية للمشتريات فقط.. التفاصيل

أعلن بنك كريدي أجريكول، عبر رسائل نصية لعملائه، أنه اعتبارا من منتصف يوم السبت 21 أكتوبر 2023، سيتم تعديل حد الاستخدام الدولي للبطاقات الائتمانية ليصبح 250 دولارا للمشتريات فقط.

جاء ذلك بعد أن أصدر البنك المركزي منذ يومين، تعليمات للبنوك، بفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية، للاستخدام في الخارج، بمجرد تواصل العميل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة، وإخطارهم بسفره للخارج، وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك.

وأشار «المركزي» إلى أن ذلك من أجل تلبية احتياجات المواطنين وتيسير استخدامهم لبطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، خاصة أنه لوحظ مؤخرًا إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات، عن طريق إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا.

وأوضح «المركزي» أن ذلك لحين تلقي البنك المصدر إخطارًا من العميل، لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة، وفق ما تقدم، فسيكون هناك حد أقصى شهريًا لاستخدام البطاقة الائتمانية، وبحسب ما يقرره كل بنك.

وكشف بنك «كريدي أجريكول» بعد تعليمات المركزي أن حد الاستخدام للبطاقات الائتمانية ستكون 250 دولار للمشتريات فقط.

أهم المعلومات من بنك كريدي أجريكول

- يشمل حد الشراء خارج مصر جميع معاملات الشراء نقاط البيع والتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.

- حد الشراء غير متاح لاستخدام البطاقات اللاتلامسية.-يمكن تستخدام الحد المتاح لتغطية الاشتراكات الشهرية الرقمية.

- لا توجد تغييرات مطبقة على تعريفة البنكسيتم حساب سعر الدولار استناداً إلى سعر الدولار اليومي المعلن من البنك.

- سعر تحويل العملة – 8٪

-سيتم تجديد حدود الاستخدام بداية من أول كل شهر سيتم احتساب جميع المبالغ المستخدمة بالعملة الأجنبية خلال أكتوبر 2023 ،قبل تطبيق حدود الأستخدام الجديدة من ضمن حد الأستخدام الجديد.

- سوف يتم تعليق معاملات الشراء علي بعض المتاجر من خارج مصر.- معاملات الشراء الدولية من متاجر المجواهرات سوف تكون غير متاحة حالياً في بعض الدولفي حالة السفر خارج مصر.

-في حالة رغبة العميل في استخدام البطاقة الائتمانية للسفر خارج مصر أو للعلاج، يجب زيارة أقرب فرع من فروع البنك.

حد الشراء والسحب النقدي بالعملات الأجنبية

حد الشراء والسحب النقدي بالعملات الأجنبية بما يعادل 60 ألف جنيه مصري للمشتريات، و5 ألاف جنيه مصري للسحب النقدى طبقاً للحد الائتماني للبطاقة الخاصة بالعميل.

مواعيد استقبال طلبات زيادة حد الاستخدام الدولي

يمكن طلب زيادة حد الاستخدام الدولي قبل السفر 48 ساعة.

المستندات المطلوبة في حالة السفر

- جواز سفر ساري الصلاحية.

- تذكرة طيران مؤكدة ذهاب وعودة.

- تأشيرة سارية للدول التي تتطلب تأشيرة.

- أى مستندات يمكن طلبها من قبل البنك

المستندات المطلوبة في حالة السفر لأسباب علاجية

-خطاب من المستشفى باسم حامل البطاقة أو باسم أحد الأقارب درجة قرابة أولى فقط.

-خطاب من المستشفى أو فاتورة بنفقات العلاج

كيفية طلب زيادة حد الاستخدام الدولي

- يمكن طلب إعادة فتح استخدام البطاقة بعد تقديم المستندات المطلوبة.

- في حالة تقديم المستندات سوف يتاح أستخدام البطاقة بما يعادل 25 ألف جنيه مصري لمعاملات الشراء، و5 آلاف جنيه مصري لمعاملات السحب النقدي.

- لا يمكن استخدام بطاقة الخصم المباشر للعملاء الذين لديهم الرغبة بالسفر حاليا.