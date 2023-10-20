«الأوقاف» تعلن إقامة صلاة الغائب على شهدائنا بفلسطين في 120 مسجدا

قررت وزارة الأوقاف المصرية إقامة صلاة الغائب على شهدائنا في فلسطين في أكثر من 120 مسجدًا من المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك عقب قصف كنيسة الروم الأرثوذكس على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان يحتمي فيها المدنيون من مسلمين ومسيحيين.

الأوقاف: إقامة صلاة الغائب على شهدائنا في فلسطين في 120 مسجدًا

وأصدرت وزارة الأوقاف المصرية، بيانًا رسميًا لها قالت فيه: «مواساة لأسر الشهداء في دولة فلسطين الشقيقة وتعبيرًا عن ألمنا لمصابهم، يؤدي قيادات الأوقاف صلاة الغائب في أكثر من 120 مسجدًا من المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، عقب صلاة الجمعة اليوم 20 أكتوبر 2023م، سائلين الله (عز وجل) أن يتغمد هؤلاء الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين من أشقائنا في دولة فلسطين بالشفاء العاجل، وأن يعجل برفع الكرب عنهم».

ونظمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات والوجه البحري، وعمداء وعميدات كليات الجامعة وقفة تضامنية؛ اعتراضًا على ما تتعرض له فلسطين من اعتداءات إسرائيلية وحشية.

دعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية

ويأتي ذلك انطلاقًا من الموقف الوطني لجمهورية مصر العربية تجاه القضية الفلسطينية، وما يحدث من اعتداءات إسرائيلية غاشمة على الأبرياء من الأطفال والنساء وما حدث أول أمس من اعتداء صارخ على مستشفى المعمداني، كما عبر الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، عن دعم جامعة الأزهر لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تجاه القضية الفلسطينية.