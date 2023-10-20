«إكسترا نيوز»: تجهيز مستشفى ميداني وشاحنات مساعدات على أبواب معبر رفح

قال عوض غنام، مراسل قناة إكسترا نيوز من معبر رفح، إنّ هناك استجابة فورية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من قبل مؤسسات المجتمع المدني، للتضامن مع غزة، وعلى الفور، جرى تجهيز كميات كبيرة من المساعدات من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة، لدعم الأشقاء في فلسطين.

مطار العريش

وأوضح «غنام» خلال تغطية إكسترا نيوز، أنّ مطار العريش يجري تطويره حاليًا ليضاهي كبرى مطارات العالم، وأعلن المطار، حالة الطوارئ لاستقبال كل الطائرات التي جاءت من مختلف بلاد العالم، بالإضافة لتجهيز مخازن لوجستية كبيرة لاحتواء كميات المساعدات.

قطاع الإسعاف والصحة

وأشار إلى أنّ معبر رفح به تمثيل رسمي لكل مؤسسات الدولة، والكل يعمل بشكل متكامل لتمثيل الدولة المصرية، وسط حالة استنفار على مدار الساعة، خاصة من قطاع الإسعاف والصحة، كما يستعد مستشفيات بئر العبد والعريش والشيخ زويد المدنية والعسكرية لاستقبال المصابين، بالإضافة للمستشفى الميداني وسيارات إسعاف تتضمن رعاية مركزة متحركة، كما وصلت كميات كبيرة من الأدوية التي تبرعت بها كبرى الشركات لدعم المساعدات الصحية.