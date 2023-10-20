استقالة مسؤول بالخارجية الأمريكية: استمراري يسهم في مقتل الفلسطينيين

أعلن مسؤول بالخارجية الأمريكية، يُدعي جوش بول، استقالته بسبب تعامل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الصراع في غزة، ما أثار جدلا واسعا، خلال الساعات الماضية.

استقالة مسؤول بالخارجية الأمريكية

قرر مسؤول بالخارجية الأمريكية، ومدير مكتب شؤون الكونجرس والشؤون العامة في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية للشؤون العامة بالخارجية الأمريكية، والذي يتعامل بشكل كامل مع عمليات نقل الأسلحة، استقالته لأنه لن يقدر على دعم المزيد من المساعدات الأمريكية لإسرائيلي، مشيرًا إلى أنّ ما تفعله واشنطن بأنه رد فعل اندفاعي قائم على الإفلاس الفكري.

وذكر مسؤول بالخارجية الأمريكية العديد من الأسباب لاستقالته، بحسب حديثه لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية، وتأتي كالتالي:

أسباب استقالة المسؤول بالخارجية الأمريكية

- ذكر بول سبب رئيسي لتقديم استقالته أنه لا يستطيع الاستمرار في وظيفه تسهم في مقتل المدنيين الفلسطينيين.

- وصول المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيلي تعطيهم الضوء الأخضر للقيام بما تريد ضد غزة، بغض النظر عن عدد المدنيين الذين يُقتلون كل يوم.

- والسبب الآخر بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية أنها تخطط لتدمير قدرات حماس، كما طلبوا من سكان مدينة غزة التحرك جنوبًا، وهذا الطلب أشار بيه مراقبو الأمم المتحدة أنه سيخلق كارثة إنسانية.

- وأكد بول أنه يخشي تكرر نفس الأخطاء التي ارتكبناها طوال العقود الماضية، ويرفض أن يكون جزءا من هذه الفترة.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، أن رحيل بول يمثل مؤشرًا نادرًا من الانزعاج الداخلي إزاء دعم الإدارة القوي لإسرائيل.