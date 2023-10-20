إعلان حالة التأهب للتحذير من غارات جوية في عدة مناطق أوكرانية

أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة التأهب للتحذير من غارات جوية في عدة مناطق بينها: «خاركيف - بولتافا - سومي»، وفي الجزء الخاضع لسيطرة كييف في مقاطعة زابورجيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبها، وقّعت الولايات المتحدة عقودًا لشراء متفجرات بقيمة 1.5 مليار دولار لإنتاج قذائف لأوكرانيا، من 9 شركات من 4 دول، بما فيها مصنع نيترو-كيم الكيميائي ومقره بيدجوش، وهو جزء من مجموعة الأسلحة البولندية، وفقا لما ذكرته مجموعة الأسلحة البولندية «بي جي زد».

ميدانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن صاروخا روسيا مضادا للدبابات اخترق ناقلة جند أوكرانية مدرعة من طراز «إم تي إل بي» ودمرها بالكامل، ثم خرج من الجهة الأخرى، مخلفا كتلة من ألسنة اللهب والدخان، مضيفة أنّ الناقلة كانت تنقل مشاة القوات المسلحة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

كانت وزارة الخارجية الروسية، قالت في وقت سابق، إن حقيقة نقل «واشنطن» لصواريخ إم جي إم-140 أتاكمز طويلة المدى إلى أوكرانيا تظهر الرغبة الأمريكية في تصعيد الأزمة الأوكرانية.