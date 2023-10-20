«تعليم القاهرة» تنظم وقفة لتأييد موقف الرئيس السيسي الداعم لفلسطين

نظمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بقيادة أيمن موسى، وكيل أول الوزارة مدير المديرية، مسيرة تضامنية مع فلسطين الشقيقة؛ لتأييد الجهود التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحفاظ على القضية والهوية الفلسطينية، إذ انطلقت المسيرة عقب صلاة الجمعة مباشرة من مسجد آل رشدان بمدينة نصر إلى النصب التذكاري.

تأييد قرارات الرئيس

وشهدت المسيرة حضور عشرات الآلاف من قيادات ومعلمي مديرية التربية والتعليم في القاهرة والإدارات التعليمية ومدارسها ومعلميها في يوم العزة والتضامن لغزة وفلسطين الشقيقة، لتأييد وتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل ما يراه مناسبا؛ للحفاظ على سلامة مصر ووحدة أراضيها وأمن وسلامة شعب فلسطين، ورفعت المسيرة لافتات منها: «عاشت مصر قلب العروبة النابض، وصمام الأمان والسلام وسيف الحق».