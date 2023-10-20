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رئيس حي مدينة نصر: إزالة إعلانات مخالفة حفاظا على المظهر الحضاري

كتب:

وائل فايز
05:29 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
إزالة إعلانات مخالفة

إزالة إعلانات مخالفة

قاد اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، فريق العمل الميداني المختص بأعمال تطوير ورفع كفاءة شوارع وميادين الحي، وذلك في إطار تنفيذ خطة التطوير الشاملة الموضوعة لشوارع وميادين الحي في مختلف المجالات، لإعادة المظهر الحضاري والجمالي اللائق في مجال الإنارة والطرق والنظافة وإزالة الإشغالات والمخالفات التي تعوق حركة المارة، وتشوه المظهر العام.

إزالة الإعلانات المخالفة

وفي سياق متصل، أزالت أجهزة الحي، الإعلانات المخالفة في تقاطع شارع الطيران مع صلاح سالم، وجارِ المتابعة المستمرة لما يستجد.

رفع كفاءة الإنارة

من ناحية أخرى، أزالت أجهزة حي شرق مدينة نصر، المخالفات التي تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام والمناطق السكنية، ورفعت كفاءة الإنارة وتفقدت دهانات أعمدتها.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.