رئيس حي مدينة نصر: إزالة إعلانات مخالفة حفاظا على المظهر الحضاري

قاد اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، فريق العمل الميداني المختص بأعمال تطوير ورفع كفاءة شوارع وميادين الحي، وذلك في إطار تنفيذ خطة التطوير الشاملة الموضوعة لشوارع وميادين الحي في مختلف المجالات، لإعادة المظهر الحضاري والجمالي اللائق في مجال الإنارة والطرق والنظافة وإزالة الإشغالات والمخالفات التي تعوق حركة المارة، وتشوه المظهر العام.

إزالة الإعلانات المخالفة

وفي سياق متصل، أزالت أجهزة الحي، الإعلانات المخالفة في تقاطع شارع الطيران مع صلاح سالم، وجارِ المتابعة المستمرة لما يستجد.

رفع كفاءة الإنارة

من ناحية أخرى، أزالت أجهزة حي شرق مدينة نصر، المخالفات التي تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام والمناطق السكنية، ورفعت كفاءة الإنارة وتفقدت دهانات أعمدتها.