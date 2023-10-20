وقفة احتجاجية في مدينة نصر لرفض مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.. (صور)

احتشد عدد كبير من المواطنين في شارع النصر بمدينة نصر بالقاهرة، من أجل دعم الشعب الفلسطيني، والتأكيد على رفض فكرة التهجير التي تدعو إليها إسرائيل، مؤيدين خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه المستشار الألماني، أولاف شولتس.

وكان الرئيس السيسي، حذر خلال المؤتمر، من المحاولات الإسرائيلية لدفع الفلسطينيين للنزوح إلى سيناء، بحجة إبعاد المدنيين عن هجماتها التي تدّعى أنّها ضد المقاومة المسلحة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه «إذا استدعى الأمر أن أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض الفكرة فسترون ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن الرفض ودعم الموقف المصري».

وبالفعل قرر ملايين المواطنين الخروج للتعبير على أرض الواقع في مختلف المحافظات لدعم الشعب الفلسطيني.

وذكر عبد العزيز حسين، أمين العمل الجماهيري بحزب مصر بلدي، في تصريحات لـ«الوطن» من داخل شارع النصر، أن مئات الآلاف من المواطنين محتشدين منذ بداية صباح اليوم، ضد إسرائيل دعما لفلسطين، وللتأكيد على رفض تهجير أهل غزة.

عبدالعزيز حسين: كلنا نفوض السيسي

وأضاف حسين «كلنا ضد إسرائيل ولازم المساعدات توصل غزة، ورافضين تهجيرهم، إحنا بندعم أشقاءنا في فلسطين وأرض غزة ولا للعدوان ولا للتهجير»، مؤكدًا أن الجميع في محافظات مصر، يفوضون الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمل كل ما يلزم لحماية الوطن وسلامة أرضها.