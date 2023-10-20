تحالف الأحزاب: قمة القاهرة للسلام تؤكد قوة مصر الدولية

شارك النائب تيسير مطر، أمين تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا وعضو مجلس الشيوخ في مسيرة حاشدة اليوم بمدينة نصر لدعم القيادة السياسية في موقفها المتعلق بالقضية الفلسطينية ومنح الرئيس عبدالفتاح السيسي تفويض شعبي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأمن القومي للبلاد.

تحالف الأحزاب المصرية

وقال النائب تيسير مطر في تصريحاته للوطن إن دعمنا وتفويضنا للرئيس عبدالفتاح السيسي لإتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي للبلاد ودعم القضية الفلسطينة لم يأت من فراغ حيث تعاملت القيادة السياسية منذ بداية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الجاري بحنكة سياسية ممتازة للغاية وظهر أمام العالم قوة الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينة والذي جاز بتأييد دولي كبير.

القضية الفلسطينية

وأوضح أمين تحالف الاحزاب المصري قائلا: «المشروع الصهيوني الذي يتمثل في تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار مصيره القشل المحتوم كونه يلقي بالقضية الفلسطينية عرض الحائط ويضرب مصالح الشعب الفلسطيني».

واختتم مطر حديث مثنيا على قمة القاهرة للسلام المنتظر انطلاقها خلال الساعات المقبلة قائلا: «انعقاد القمة في تلك الظروف يؤكد مدى قوة مصر الدولية ويظهر حجم الدولة بين دول العالم».