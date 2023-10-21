معلومات عن مستشفى القدس المهدد بكارثة جديدة.. يحتمي به 12 ألف فلسطيني

يبدو أنّ قصف مستشفى المعمداني، الذي خلّف مجزرة إنسانية في غزة، لنّ يكون كافيًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يهدد بقصف مستشفى القدس، في استهداف واضح للمستشفيات والمباني التي يحتمي بها المواطنون من القصف المتواصل على مدار 15 يومًا.

كارثة جديد تهدد مستشفى القدس في غزة

مستشفى القدس ليس مجرد صرحا طبيا، ففي الأيام الماضية، احتمى بها نحو 12 ألف نازحًا، إلى جانب ما يقرب من 400 مريض يتلقون العلاج، هاربين من ضربات العدوان الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة بالكامل، بداية من المباني السكنية، مرورًا بدور العبادة من كنائس ومساجد، وصولًا إلى المدارس التي يختبئ بها مئات المواطنين.

آلاف الفلسطنيين مهددون بالقصف داخل مستشفى القدس

هذه المرة ستكون الكارثة أكبر حال استهداف مستشفى القدس، الذي يحتمي به آلاف النازحين في غزة من القصف المتواصل، حيث يبلغ قدرته السريرية نحو 120 سريرا في مبنى مكون من ستة طوابق، إلى جانب حالات الطوارئ الذي يستقبله ويتضاعف عدد الأسرة إلى نحو 200 سرير، إذ أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تلقي المستشفى تهديدات بالقصف أمس، من قوات الاحتلال، التي منحت المواطنين، فرصة لإخلائه.

بدأ مستشفى القدس في ممارسة عمله عام 2001، في حي تل الهوى بمدينة غزة، وبعد أعوام قليلة من نشأته، بات هدفًا مستمرًا للعدوان الإسرائيلي، ففي عام 2009، خلال الحرب على القطاع بين عامي 2008–2009، استهدف الجيش الإسرائيلي، مستشفى القدس بعدة قذائف إلى جانب عددا من المباني الطبية، ما بدوره أدى إلى اندلاع النيران في طوابق المستشفى بالكامل، ليضطر مسؤولو المستشفى إلى اتخاذ قرار إخلائه من المرضي، وإرسالهم إلى مجمع الشفاء الطبي.

«الهلال الأحمر»: نحن لسنا أهدافًا

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، نشرت لقطات مصورة للمستشفى الذي ضاقت أروقته بسكان ونازحي غزة، باعتباره الملاذ الوحيد في الوقت الحالي، بالإضافة إلى استقبال أعداد هائلة من الجرحى رغم نقص المعدات الطبية، بسبب تأخر دخول المساعدات إلى غزة.

«نحن لسنا أهدافًا».. من داخل مستشفى القدس نشر المتحدث باسم الهلال الأحمر تحذيرات ونداءات بضرورة تدخل المجتمع الدولي والتحرك بشكل عاجل لإنقاذ مستشفى القدس والمرضى والطواقم الطبية و12 ألف نازح.