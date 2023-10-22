المغامر المصري علي عبده يصل السعودية في رحلة بدراجة إلى قمة المناخ

وصلت رحلة المغامر والناشط البيئي علي عبده، التي انطلقت بداية أكتوبر الجاري، من أهرامات الجيزة إلى الإمارات التي تستضيف قمة المناخ «COP 28» نوفمبر المقبل، إلى المملكة العربية السعودية.

أرقام جديدة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية

وقال المغامر علي عبده، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مغامرته على دراجة كهربائية تستهدف تحقيق 3 أرقام قياسية جديدة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأوضح أن الرحلة الاستثنائية انطلقت من أهرامات الجيزة على دراجة كهربائية، زار خلالها 7 مدن مصرية، ثم زار 4 مدن بالأردن، ويتواجد حاليا في مدينة تبوك السعودية، ويخطط لزيادة 8 مدن أخرى خلال رحلته.

ومن المقرر أن يستكمل «عبده» رحلته بزيارة قطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان، على أن تنتهي رحلته في الإمارات للمشاركة في «COP 28»، حيث سيتم عرض قصص النجاح والتجارب والتحديات في مجال العمل المناخي بالدول العربية التي زارها خلال الرحلة.

وخلال الرحلة، يقوم «عبده» بزيارة عدد من المدارس والجامعات والنوادي بالدول التي زارها، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي حول الحاجة المُلحة للعمل المناخي عن طريق فهم أزمة تغير المناخ وكيفية التصدي لها خاصة بين الشباب، وتسليط الضوء على قصص النجاح والتحديات والفرص في الوطن العربي.

الترويج لأهداف التنمية المستدامة

ويهدف المغامر المصري بصفته سفيرًا للتنمية المستدامة، إلى الترويج من خلال تلك الرحلة لأهداف التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على المبادرات والجهود المتعددة التي تعمل الدول العربية على تحقيقها.

ومن المقرر كذلك أن يتم عرض الفيلم وثائقي للرحلة خلال مؤتمر المناخ المقبل، والذي يلقي الضوء على المشاريع والمبادرات المختلفة التي مرت عليها بهدف الترويج لها، مستفيدا من اهتمام الشباب بالأرقام القياسية وتسليط وسائل الإعلام الضوء على هذا الحدث الفريد.

ويُعد علي عبده أول مغامر محترف عربي يسجل رقما قياسيا على دراجة نارية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 2017، في فئة أطول مسافة قيادة موتوكروس خلال 24 ساعة، وكذلك أول عربي يسجل رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس في فئة أطول مسافة قيادة دراجة كهربائية خلال 24 ساعة عام 2021