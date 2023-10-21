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رئيسة وزراء إيطاليا: نسعى لمنع التصعيد وإيجاد حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

كتب:

محمد عزالدين
05:03 م | السبت 21 أكتوبر 2023
رئيسة الوزراء الإيطالية

رئيسة الوزراء الإيطالية

دعت جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، إلى ضرورة العمل من أجل إيجاد حل للقضية الفلسطينية – الإسرائيلية، وقالت: «إننا جميعاً على الخط نفسه، هناك شخص ما أو كيان يحاول أن يقوم بعمل حرب دينية، وهذا أمر لا نريده، لذلك يجب أن نحافظ على الدعم ونمنع هذا التصعيد».

إيجاد حلول بعيدة المدى

وأضافت «ميلوني»، خلال تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، على هامش قمة القاهرة للسلام: «نحاول إيجاد حلول بعيدة المدى للإسرائيليين والفلسطيين، وتنفيذ بعض الأعمال التي أجريت بالفعل، بحيث نجد كلتا الدولتين على الطاولة نفسها».

حل الدولتين يضمن إنهاء الصراع

وتابعت: «يتهم الاتحاد الأوروبي بدعم إسرائيل حتى في البداية على الأقل، نحن ندافع عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ووجودها كان يجب أن نفعل هذا عقب ما فعلته حماس، ولكننا نريد حل للدولتين»، باعتبار أن ذلك يساعد في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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