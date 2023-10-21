وكيل أمين عام الأمم المتحدة: لن نسمح بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء

قال مارتن جريفيث، وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن الأمم المتحدة تسعى أيضا للوصول إلى حل في القضية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدًا أن دور الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس جو بايدن مفيد للغاية، إذ سيتم الاتفاق على إخلاء المرضى من أجل علاجهم وهذا أمر مهم ومفيد للغاية، وهذه الشاحنات التي دخلت اليوم تم بالاتفاق مع الرئيس بايدن أثناء زيارته لإسرائيل.

قمة القاهرة للسلام

وأضاف «جريفيث»، خلال لقاء خاص على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي عمرو خليل، على هامش قمة القاهرة للسلام، أننا حتى في وقت متأخر من أمس كان هناك اتصالات مكثفة للأمم المتحدة مع كافة الأطراف من أجل سرعة دخول المساعدات إلى أهالي عزة، وبحلول الغد ستكون المساعدات التي دخلت اليوم في أيدي أهالي غزة.

وجه نظر قمة القاهرة للسلام

وعن مقترح تهجيز الفلسطينيين إلى سيناء، أكد وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، « الأمم المتحدة لها موقف واضح من هذا الأمر، و وجه نظر الرئيس عبد الفتاح السيسي في محلها، نحن نعلم بتاريخ هذا المقترح، ولن نسمح به أبدا، فالفلسطينيين لم الحق في الإقامة في المكان الذي يريدونه، والتحرك في المكان الذي يريدونه، وهذا يضمنه القانون الدولي والأمم المتحدة»