المصريين الأحرار بالسويس يشارك في حملة للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني

شارك أعضاء حزب المصريين الأحرار بالسويس بقيادة عادل فاضل عضو الهيئة العليا وأمين الحزب بالمحافظة، في حملة التبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي بالسويس ومبادرة وحدتنا تجمعنا لدعم أشقائنا في فلسطين.

أعضاء المصريين الأحرار يتبرعون بالدم لصالح فلسطين

وتسابق أعضاء حزب المصريين الأحرار في السويس للتبرع بالدم لصالح أهالي قطاع غزة على خلفية العدوان الإسرائيلي الغاشم عليهم؛ جاء ذلك بعد الوقفة التضامنية بميدان إسماعيل ياسين أمام كورنيش السويس للتضامن مع قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية.

وجرى توجيه دعوة التبرع بالدماء لجموع المشاركين بالوقفة؛ وذلك بعد التنسيق المسبق بخطاب رسمى للدكتور وائل الشرقاوي مدير بنك الدم الإقليمى بالسويس.

وتقدم عادل فاضل أمين الحزب بالسويس أول الصفوف للتبرع بالدم ومعه باقي المتبرعين لصالح المصابين في فلسطين ليصل الدم إلى مستشفى العريش.

وفي نهاية اليوم، أعرب عن شكر وتقدير الحزب لجهود بنك الدم وأهداه شهادة تقدير باسم مدير البنك وتسلمها عنه الدكتورة هبة سعيد رئيس قسم التبرع بالدم، ووجّه فاضل الشكر إلي رئيس مبادرة وحدتنا تجمعنا باسم السنوسي وفريق العمل لدعمهم وعملهم المستمر لخدمة المجتمع والوطن.