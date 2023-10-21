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أستاذ بالأزهر: 3 مساجد تشد إليها الرحال... منها «الأقصى»

كتب:

مريم جاد
09:01 م | السبت 21 أكتوبر 2023
أستاذ بجامعة الأزهر

أستاذ بجامعة الأزهر

قال الدكتور محمد فيصل، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بحديثه الشريف: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى».

ميزة المساجد الثلاثة

وأضاف فيصل، خلال تقديمة برنامج «آيات بينات»، المذاع عبر فضائية الناس، اليوم السبت، أن هذه المساجد لها ميزتها المختلفة عن غيرها لكونها مساجد الأنبياء ولأن الأول قبلة الناس وإليه حجهم، والثاني كان قبلة الأمم السالفة، والثالث أسس على التقوى».

وتابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام.

 

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بقلم مريم جاد