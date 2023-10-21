حماة الوطن بالشرقية: كلمة الرئيس السيسي أكدت رفض تصفية القضية الفلسطينية

علق أيمن شعبان أمين مساعد حزب حماة الوطن بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية على قمة السلام التي عقدت بالقاهرة بشأن التصعيد العسكري في غزة.

توحد الدول العربية في انعقاد قمة السلام

وقال «شعبان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، جاءت قمة السلام بالقاهرة في وقت تمر فيه القضية الفلسطينية بمنحنى مصيري واعتداءات وحشية على شعب أعزل في أرضه المحتلة، مشيدَا بتوحد العرب في هذه القمة خلف رأي مصر، ورؤيتها لحل دائم وشامل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

انحياز المجتمع الدولي لإسرائيل وتجاهله المجازر الوحشية في غزة

وتابع «شعبان»، أن كلمة الرئيس السيسي عبرت بوضوح عن انحياز المجتمع الدولي لإسرائيل وتجاهله المجازر الوحشية والكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر وحتى الآن.

وأشاد أمين مساعد حزب حماة الوطن، بتصريحات الرئيس السيسي بشأن عدم السماح بحل القضية الفلسطينية على حساب بمصر ورفض التهجير القسري لأهل غزة نحو سيناء، وضرورة وقف العدوان على غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتحقيق السلام والتعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية.

وانتقد «شعبان»، انحياز وزيرة خارجية فرنسا وألمانيا إلى إسرائيل ووصف المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي بالإرهاب، وتناسوا أن إسرائيل تحتل الأرض الفلسطينية التي من حق شعبها أن يقاوم هذا الاحتلال، لافتًا إلى أن القمة أظهرت مدى ازدواجية تعامل الدول الأوروبية مع الحقوق والحالات الإنسانية لدى الشعوب.