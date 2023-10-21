نجوم الفن: ندعم جهود مصر تجاه القضية ونرفض مخططات التهجير

تفاعل عدد كبير من نجوم الوسط الفنى، فى مصر والعالم العربى، مع قرار فتح معبر رفح البرى، ودخول المساعدات اللازمة للشعب الفلسطينى، الذى يعانى من ويلات الاحتلال الإسرائيلى والقصف المتعمد لمستشفيات ومنشآت قطاع غزة، بخلاف تدمير المنازل، وسقوط آلاف الضحايا والشهداء.

وعبّر نجوم الفن فى تصريحات لـ«الوطن»، عن اعتزازهم بجهود مصر وقيادتها السياسية، لمناصرة القضية الفلسطينية، والوقوف بجوار الشعب الفلسطينى، ورفض أى أطروحات تتعلق بتهجيرهم من أراضيهم لصالح الكيان الصهيونى.

«زكى»: شطب أى فنان يتعامل مع إسرائيل

وقال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، إنه يشكر الله لدخول المساعدات لشعب فلسطين، مؤكداً أن أى فنان يتعامل مع الاحتلال الإسرائيلى، سيتم شطبه من النقابات الفنية الثلاث بمصر، ويتم تجهيز أوبريت عن موقفهم الداعم للقضية الفلسطينية. وأشاد نقيب الممثلين بدور مصر تجاه القضية، ودعمها المستمر لأبناء فلسطين ومناصرتهم بشتى الطرق، والحرص على إيصال المساعدات لهم، تزامناً مع انطلاق قمة القاهرة للسلام التى حملت كثيراً من الرسائل المهمة.

«كمال»: كلنا مع الشعب الفلسطينى

ودعّم الفنان أحمد كمال، الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكل ما يقوم به من خطوات لدعم القضية الفلسطينية، سواء ما يتعلق بفتح المعبر أو مؤتمر القاهرة للسلام وما سيسفر عنه من نتائج، لأن الأوضاع الحالية صعبة جداً، وقال: «مش قادر أتوقع النتيجة النهائية لهذه الحرب من بشاعة الأوضاع التى نراها ومحدش يقدر يتوقع اللى هيحصل، لكن كلنا مع الشعب الفلسطينى وبندعمه وكلنا مع حقوقه». مشيراً إلى أن إسرائيل هدفها تهجير الفلسطينيين من سيناء، للوصول إلى هدفها الأكبر وهو تصفية الشعب الفلسطينى من غزة الأمر الذى يعنى انتهاء القضية للأبد.

وعلّقت الفنانة وفاء عامر على الأحداث التى شهدها قطاع غزة خلال الأيام الماضية، بعد عملية طوفان الأقصى وتسلل المقاومة الفلسطينية إلى المستوطنات الإسرائيلية، واحتجاز رهائن وأسر جنود ومواجهات وتبادل إطلاق النار مع قوات الاحتلال، الذى أسفر عن مقتل العديد من الأطفال الأبرياء، قائلة: «اصبروا، النصر قريباً بإذن الله، الإسرائيليين بيصرفوا على الإعلام الغربى، وإحنا كلنا معاكم والمفروض نلبس أبيض على الشهداء مش أسود لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون».

«عبدالناصر»: عدوان غاشم وقمعى

وأبدى الفنان مجدى كامل، استياءه الشديد مما يحدث فى فلسطين، من جانب الاحتلال الإسرائيلى، وقال: «ارحموا الأطفال، ما يحدث هناك مجزرة، لا يوجد إنسان يتحمل مناظر قتل الصغار بهذه الوحشية». وعبر الفنان جمال عبدالناصر عن حزنه الشديد، بسبب ضحايا فلسطين، قائلاً: «مفيش فى إيدينا غير الوقفات التضامنية حتى نقول لا للممارسات القمعية التى تحدث فى غزة ومن حق أبناء فلسطين الدفاع عن أنفسهم ووطنهم، وفعلاً وصلت الأمور إننا فى غابة».

وتابع: «لا يوجد احترام للمجتمع والقانون الدولى ولا المؤسسات الإنسانية ولا أى حاجة، وإسرائيل بتضرب بعرض الحائط كل حاجة، الأهم دلوقتى أن الفلسطينيين يفضلوا فى بلدهم، بعد فتح معبر رفح ووصول المساعدات لهم، أنا مش فاهم إسرائيل عايزة تعمل إيه.. إبادة جماعية؟، وكل الشواهد اللى بتحصل أن هذا العدوان غاشم وقمعى، ربنا ينصر إخواننا الفلسطينيين وربنا يرجع غزة».