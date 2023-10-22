سعر الدولار اليوم الأحد 22-10-2023 في البنوك.. استقرار ملحوظ

استقر سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأحد داخل البنوك، إذ توقع الكثير من الخبراء ثبات سعر صرف الدولار في البنوك حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، وفقًا لما أُعلنته المواقع الرسمية للبنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري والبنك المركزي.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي، 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي، 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بالنسبة لسعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل 30.95 جينه للبيع و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك المشرق

سجل سعر الدولار في بنك المشرق 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

ووصل سعر الدولار في ميد بنك إلى 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.