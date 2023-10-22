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ما هي الفئات الممنوعة من الحصول على لقاح إنفلونزا؟.. «الصحة» توضح

كتب:

مريم الخطري
09:22 ص | الأحد 22 أكتوبر 2023
لقاح- صورة تعبيرية

لقاح- صورة تعبيرية

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أهمية حصول المواطنين على لقاح الإنفلونزا الموسمية، لدورها الفعال للوقاية من الأمراض المعدية، وتعطي مناعة للجسم، والوقاية من المضاعفات الصحية، موضحا أن اللقاح لجميع الفئات العمرية عدا الأطفال من عمر يوم وحتى 6 أشهر.

فئات ممنوعة من لقاح الإنفلونزا

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك فئات ممنوعة من الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، وتشمل: «الأطفال الأقل من 6 شهور، الأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة من أكل البيض، و الأشخاص الذين يعانون من الحساسية المفرطة من اللقاح أو أحد مكوناته».

سعر لقاح الإنفلونزا الموسمية وأماكن توافره

وأضاف أن لقاح الإنفلونزا الموسمية متاح داخل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية، وسعره يصل إلى 190 جنيها في الشركة وكل فروعها على مستوى محافظات الجمهورية وعدد من الصيدليات.

وأشار إلى أنه بعد الحصول على اللقاح تظهر مجموعة من الأعراض، منها: «ارتفاع درجة الحرارة، واحمرار موضع التطعيم، وتكسير في العضلات وورم»، موضحا أنها أعراض طبيعية ورد فعل الجهاز المناعي في حال دخول جسم غريب، وتزول من تلقاء نفسها، ولا تحتاج إلى طبيب، وعلى المواطنين الحصول على راحة لمدة يومين وأكثر. 

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.