«هموت على ولادي».. فلسطيني جاء إلى مصر للعلاج فتعرض منزله للقصف في غزة

البُعد فجأة يشبه الموت، غربة الأب تلك المرة ليست كأي غربة، لكنها الأقدار التي قضت بأن يعبر أقطار الوطن، طلباً للعلاج دون أن يدري أنه سيبقى حبيس الحدود محروما من رؤية أبنائه بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فصار هو في مصر وزوجته وأولاده بغزة دون اتصال واحد يطمئن به قلبه.

رحلة علاج في مصر

في الخامس من يوليو الماضي، ترك الأب أحمد داوود، زوجته الأولى وأبناءه في مدينة غزة، وجاء إلى القاهرة لتلقي العلاج في معهد ناصر، بعد محاولات متكررة عجز عنها الأطباء في بلده الأم، حيث يعاني من مضاعفات ارتجاع المريء والتهابات مزمنة بالمعدة، واصطحب في رحلته العلاجية زوجته الثانية التي تعاني هي الآخرى من تأخر في الإنجاب، بحسب روايته لـ«الوطن».

رعب الأب على أسرته في غزة

قضى داوود الأشهر الماضية بين عيادات الأطباء، يتواصل كل ساعة وآخرى مع الأسرة في غزة، حتى اندلعت أحداث طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الجاري، وشن الاحتلال هجمات عنيفة على القطاع المحتل، وحال بينه وبينهم، «فجأة انقطعت عنهم كل الاتصالات، ما بقيت حتى قادر أعرف إذا كانوا عايشين ولا؟»، بحسب ما روى الأب الفلسطيني تفاصيل معاناته.

إثر تحذيرات متكررة من الاحتلال، اضطرت زوجة داوود وأبناؤه ترك منزلهم في منطقة الكرامة في غزة بعد أيام قليلة من بداية القصف، واستقروا في منزل أقاربهم بحي الشيخ رضوان في المدينة نفسها، لكنهم لم يسلموا من الأذى، قصف الاحتلال بطائراته الحي وبات المنزل حطاما نجوا من تحت أنقاضه بأعجوبة شديد، هكذا وصف الأب المشهد، كما وقع بعد أيام انقطع فيها الاتصال بينهم، وكاد قلبه أن ينفجر من الخوف عليهم.

إصابات بالغة لأسرته

«بعد أيام قدرت أوصلهم وعرفت أنهم اتصابوا، جروح وكسور خطيرة ومحجوزين بمستشفى الشفاء بغزة»، يبكي الأب الغزاوي حين يصف الأزمة التي يعيشها، متمنيًا لو كان يمتلك أجنحة يطير بها إليهم، حيث يقيمون الآن في غزة، «يا ريتني معهم الآن على الأقل أكون معاهم بدل الرعب اللي عايشه كل لحظة وصعوبة التواصل معهم».