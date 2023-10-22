هل تظل أجواء فترة الليل مائلة للبرودة؟.. «الأرصاد» تجيب

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية اليوم الأحد، إذ تتراوح درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بين 29 لـ30 درجة مئوية خلال فترة النهار، وهناك زيادة في فترة سطوع أشعة الشمس، وبالتالي يزداد الشعور بالأجواء الخريفية المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد.

أحوال الطقس على السواحل الشمالية

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر ودينا شرف، والمذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الأجواء معتدلة تماما على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، بينما تكون الأجواء حارة على جنوبي الصعيد وسيناء خاصة في فترة الظهيرة.

انخفاض درجات الحرارة ليلا

وتابعت: «فور غياب أشعة الشمس، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيا، ويكون الانخفاض ملموسا في ساعات الليل المتأخر حتى فترات الصباح الباكر، وتظل درجات الحرارة منخفضة خلال فترات الليل، إذ تسجل درجة الحرارة الصغرى من 20 درجة مئوية فيما أقل، وبالتالي تظل أجواء فترة الليل مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية خاصة المناطق الشمالية».