ماذا تفعل حال فقدان كارت الفيزا؟.. 3 خطوات ضرورية

كثيرا ما يفقد عملاء البنوك الكروت البنكية الخاصة بهم «الفيزا»، سواء عن طريق نسيانها سهوا في أي مكان، أو فقدانها أو سرقتها، حينها يتساءل العديد منهم عن أفضل طريقة للتعامل مع الأمر حتى لا تتعرض حساباتهم إلى السرقة.

وتستعرض «الوطن»، في موضوع خطوات هامة يجب إتباعها من أجل استخراج بدل فاقد للفيزا سواء كانت تلك الخاصة بصرف المرتبات أو غيرها من أنواع الكروت الأخرى.

خطوات استخراج بدل فاقد للفيزا

- من الضروري على العميل حال فقدانه كارت الفيزا الخاص به أو حسابه وصرف راتبه، الاتصال بالخط الساخن التابع للبنك على الفور.

- ينصح بالإبلاغ عن فقدان البطاقة الخاصة بالشخص في القسم المختص، ومن ثم تقديم طلب بوقفها فورا.

- يمكن للعميل تقديم طلب لإصدار بدل فاقد من خلال موظف خدمة العملاء للبنك التابع له، كما يمكن أن يقوم بتقديم طلب لإصدار بدل فاقد للبطاقة الائتمانية، عبر أقرب فرع للبنك التابع له.

متي يتم إيقاف البطاقة من قبل البنك؟

في بعض الحالات يتم إيقاف البطاقة الخاصة بالمشتريات أو بطاقة الفيزا الخاص بالمرتب وغيرها من شتى أنواع البطاقات، ووفقا لما ذكره مواقع البنوك الرسمية عبر الإنترنت، فيجب على الشخص إتباع ما يلي:

- وقف البطاقة من قبل البنك حال عدم سداد الفرد الحد الأدنى للسداد مدة شهرين متتاليين، وفورا سيتم إعادة الخدمة للبطاقة خلال 24 ساعة عمل حالة سداد العميل إجمالي مبالغ الحد الأدنى المطلوب سداده.

- يجري إيقاف البطاقة عند استعمال الرصيد الموجود بها خلال عمليات المشتريات، كما يتم إيقاف البطاقة حال عمل إيداعات نقدية وبمبالغ ضخمة.

- قد تتعرض البطاقة للإيقاف حال استخدامها بعمليات محظورة قانونيًا، أو حال شراء بضائع وخدمات مجرمة ونص عليها القانون المصري.