أسرة الكاتب الراحل رؤوف توفيق تعلن موعد ومكان العزاء

أعلنت أسرة الكاتب الكبير الراحل رؤوف توفيق، موعد العزاء فيه، مؤكدة أنه يؤدى اليوم الأحد، في كنيسة مارمرقس كليوباترا - بمنطقة مصر الجديدة.

وكشف هاني أرميا، زوج ابنة الكاتب الراحل رؤوف توفيق تفاصيل الجنازة، وموعد تلقي العزاء، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

محطات في حياة رؤوف توفيق

الناقد السينمائي الكبير رؤوف توفيق، ترأس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أربعة دورات، اثنتان منها عامي 1997,1989 وعامي 2004,2005 وشهد المهرجان خلال رئاسته طفرة نوعية في فعالياته وضيوفه.

ورؤوف توفيق هو ناقد سينمائي ينتمي إلى الجيل الثاني من نقاد السينما المصرية الذي ساهم في نهضة السينما المصرية منذ الستينات وحتي نهاية العقد الثاني من الالفية الحالية

وترأس مجلة «صباح الخير»، منذ منتصف التسعينيات وحقق طفرة لافتة خلال رئاسته لتحريرها، كما أصدر عدة مؤلفات منها سينما الحب والسينما عندما تقول لا.