ارتفاع مؤشرات البورصة.. والمكاسب السوقية تتخطى 35 مليار جنيه

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تداولات اليوم الأحد 22-10-2023، حيث صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 22128.49 نقطة، وسط مكاسب سوقية 35 مليار جنيه، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 3.68% عند مستوى 4063.36 نقطة.

أخبار البورصة المصریة الیوم

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 3.51%، عند مستوى 6154.78 نقطة، وفقًا لأخبار البورصة المصرية.

ووفق أخبار البورصة المصرية اليوم بلغت قيم التداول في البورصة نحو 2.7 مليار جنيه، عبر التداول على 646.5 مليون سهم، وتنفيذ 94 ألفا و269 صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية اليوم 35 مليار جنيه في ختام التعاملات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي اليوم نحو 1.508 تريليون جنيه.

تعاملات البورصة

يذكر أنّ مؤشر البورصة المصرية الرئيسي، حقق ارتفاع منذ بداية العام الجاري بنسبة 51.58%، وسط حالة من النشاط داخل السوق، ارتفعت معها أحجام التداول لتتخطى مستويات ملياري جنيه، فضلا عن تجاوز رأس المال السوق مستويات 1.5 تريليون جنيه.