تحذير في القاهرة للأهالي من إلقاء مخلفات على الطرقات العامة

وجَّه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء لفرض سياده القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء والتعديات بصورة فورية وإزالتها فى إطار تطبيق القانون.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وفي سياق متصل، أوقف حي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار، رئيس حي حلوان، والأجهزة المختصة، أعمال بناء مخالف بمنطقة كفر العلو بحوض الملاح بحلوان، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم مصادرة مواد البناء وإيداعها بمخزن الحي، وتم التنبيه على مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء والاستجابة السريعة لأي شكاوى واردة مع سرعة التعامل الفوري مع كل من يطرأ أو ما يقدم من شكاوى أو بلاغات تسبب معاناة للمواطن بهدف الوصول لحل جذري لها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة والعمل على تلبية طموحات المواطنين وتحقيق رضاهم.

تطوير أداء الخدمة المقدمة للمواطنين والارتقاء بمنظومة النظافة

من ناحية أخرى، وجهت محافظة القاهرة بتطوير أداء الخدمة المقدمة للمواطنين والارتقاء بمنظومة النظافة بالشوارع والميادين وبمحيط المدارس ودور العبادة، وقام حي حلوان بالتنسيق مع شركة النظافة والأجهزة المعنية بأعمال استكمال رفع مخلفات صلبة ومخلفات هدم ومبانٍ ورتش من شارع حفني أبو جبل بحلوان.

مصادرة أي سيارة تحاول إلقاء المخلفات في المناطق غير المخصصة

وأكد اللواء حسام طوبار، رئيس حي حلوان، على استمرار العمل على مدار 24 ساعة عبر 3 ورديات للانتهاء من رفع المخلفات، والتنبيه على مشرفي المناطق بمصادرة أي سيارة تحاول إلقاء المخلفات في المناطق غير المخصصة لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأهاب رئيس حي حلوان بالمقاولين وأصحاب سيارات النقل والأهالي عدم إلقاء أي مخلفات في الطرق العامة والتأكيد على نقلها للمدافن العمومية وإلا سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية للقيام بحملات لضبط أي سيارة مخالفة تلقي المخلفات.